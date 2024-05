Geen krant gehad? In alle wijken zijn afhaalpunten

Aalsmeer – Het valt niet mee om bezorgers te vinden voor het huis-aan-huis brengen van de Nieuwe Meerbode. Op dit moment zijn nagenoeg alle wijken ‘ingevuld’, zelfs de Aalsmeerderweg en Oosteinderweg (deels). Echter voor de Uiterweg is Verspreid Net nog naarstig op zoek naar een bezorger. Om toch alle inwoners te verblijden met een krant is ook overgegaan tot het inrichten van afhaalpunten bij winkels en woonhuizen.

Bewoners van de Uiterweg hoeven hun straat ook niet meer uit. Bij ‘Emmer aan de weg’ op nummer 192 kan wekelijks de krant afgehaald worden. Weliswaar (nog) niet de luxe van de krant in de brievenbus krijgen, maar wel dichtbij huis af te halen. En gaat u/jij op weg om de Meerbode bij nummer 192 op de Uiterweg te halen, neem ook een of meerdere exemplaren mee voor de (oude) buurtjes. Vinden ze vast heel fijn.

Geen krant gehad in een wijk waar wel een bezorger loopt (kan gebeuren maar wel graag melden bij Verspreid Net)? In alle wijken in de gemeente zijn afhaalpunten ingericht. In de Hornmeer is de krant af te halen bij de Hoogvliet aan de Beethovenlaan 52 en bij zwembad De Waterlelie aan de Dreef 7.

In Oosteinde liggen kranten klaar bij: Bloemsierkunst Stokman aan de Hornweg 87, Primera op het Poldermeesterplein 5, Annemieke’s Kramerie aan de Machineweg 3 en bij Hoogvliet aan de Aalsmeerderweg 207.

In Zuid kunnen inwoners binnen wandelen voor een krant bij de Jumbo en Primera Ridder & Co in de Ophelialaan (nummers 124 en 106). In Kudelstaart is Kaaswinkel Een Blokje Om in het Winkelcentrum aan de Einsteinstraat 87a hét Meerbode-afhaaladres.

En wie in het Centrum geen krant heeft gehad kan deze alsnog lezen na een bezoek aan het Gemeentehuis op het Raadhuisplein, Tabakshop Jan op het Molenplein, Bruna in de Zijdstraat 45, Albert Heijn op het Praamplein en de Bibliotheek in de Marktstraat 19. En uiteraard liggen vanaf donderdagochtend ook kranten klaar bij het kantoor van Gouw Uitgevers in de Visserstraat 10. Een extra voordeel om het kantoor van de krant te bezoeken: hier zijn ook de edities van omliggende regio (Uithoorn, Mijdrecht, Heemstede) verkrijgbaar.

Voor meer informatie over de bezorging van de Meerbode kan contact opgenomen worden met Verspreid Net via 0251-674433 (tijdens kantooruren) en per mail: info@verspreidnet.nl. Kijk voor algemene informatie op www.verspreidnet.nl en op www.meerbode.nl.