Geen gewonden na flinke kettingbotsing

Aalsmeer – Op de Bosrandweg heeft donderdag 29 maart rond kwart over vier in de middag een kettingbotsing plaatsgevonden.

Ten minste drie voertuigen raakten hierbij betrokken. Door nog onbekende oorzaak reed een vrachtwagen achterop een andere auto. Meerdere auto’s hebben schade opgelopen door de aanrijding. De politie, ambulancedienst en brandweervoertuigen waren snel ter plaatse.

Een aantal mensen is nagekeken door het ambulancepersoneel. Bij het ongeval is gelukkig uiteindelijk niemand gewond geraakt. De Bosrandweg is geruime tijd afgesloten geweest voor al het verkeer. Dit leidde tot flinke verkeershinder.

Foto: Davey Photography / Davey Baas