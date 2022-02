Geen carnaval dit jaar in Poelgilderdam

Kudelstaart – Carnaval 2022, carnavalsvereniging De Pretpeurders kreeg al veel vragen binnen over het wel of niet doorgaan dit jaar. Helaas heeft de vereniging, met de huidige maatregelen in acht genomen, moeten besluiten om de carnavalsperiode in februari niet door te laten gaan. Het blijft stil in anders zo uitbundige Poelgilderdam. Uiteraard wordt dit betreurt door het bestuur en de leden van De Pretpeurders. Er wordt wel gekeken voor een alternatief carnaval later dit jaar.

Carnaval wel of niet vieren is op dit moment veel in het nieuws. De Pretpeurders houdt de berichten goed in de gaten en mochten er veranderingen komen, dan wordt dit zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Zeker is in ieder geval dat de optochten in februari definitief niet doorgaan. Het bestuur en de leden van de Kudelstaartse carnavalsvereniging vragen om begrip en hopen later in het jaar alsnog een mooi feestje te mogen organiseren.