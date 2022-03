Geen bezwaren op uitslag verkiezingen

Aalsmeer – Vandaag, maandag 21 maart, vond in de ochtend in de raadzaal een openbare zitting plaats van het centraal stembureau. Tijdens deze bijeenkomst werd de definitieve uitslag bekend gemaakt met verdeling van de restzetels en vertelt of er kandidaten zijn die met voorkeursstemmen in de gemeenteraad mogen plaatsnemen. Er was tijdens de verkiezingsavond enige verwarring rond het aantal behaalde zetels door Absoluut Aalsmeer. De teller zweeg bij 7 zetels, maar uiteindelijk heeft de lokale partij 6 zetels toegewezen gekregen. De uitslag heeft te maken met het aantal inwoners die zijn gaan stemmen (12.715) en de kiesdeler die hierdoor ontstaat. Er bleken vier restzetels te verdelen en deze zijn gegaan naar het CDA, de VVD, Groen Links en D66. Absoluut Aalsmeer viel vanwege de kiesdeler net buiten de boot en is dus blijven steken op 6 zetels (wel een verdubbeling ten opzichte van vier jaar geleden: 4 zetels). Er ging het gerucht dat Absoluut Aalsmeer van plan was om bezwaar aan te tekenen tegen de uitslag, maar de partij heeft hier geen gebruik van gemaakt. Er zijn geen bezwaren, niet door fracties en niet door inwoners, ingediend. De definitieve uitslag is nu:

CDA (3.054): 6 zetels

VVD (2.754): 5 zetels

AA (3.428): 6 zetels

GL (1.011): 2 zetels

D66 (1.635): 3 zetels

PvdA (833): 1 zetel

Burgemeester Gido Oude Kotte versprak zich bij het oplezen van de definitieve lijst, mogelijk vanwege het vergeten van zijn leesbril, en gaf Absoluut Aalsmeer liefst 11 zetels. Door de zaal werd hij nagenoeg direct gecorrigeerd.

Voorkeursstemmen

Er zijn bij een viertal fracties voorkeursstemmen uitgebracht. Bij het CDA kreeg Peter van den Nouland 163 stemmen en steeg hiermee van plaats zeven naar plaats vijf en komt als nieuwkomer in de gemeenteraad. Voor Gerard Winkels is het hierdoor nog even afwachten of hij weer zitting mag nemen in de gemeenteraad voor het CDA, hij zakte van plaats vier naar plek zeven. Bij de VVD wist Joost de Vries liefst 424 stemmen te krijgen en eindigde achter lijsttrekker Dirk van der Zwaag en Marjanne Vleghaar op nummer drie (stond op plaats zes). De voorkeursstemmen voor Joost de Vries gaan ten koste van Erik Abbenhues, die op vijf stond, maar nu gezakt is naar plaats zes en dus qua aantal zetels voor de VVD op de zijlijn is beland.

Voorkeursstemmen waren er ook voor Judith Keessen van Absoluut Aalsmeer (van vier naar drie) en Marion Geisler van D66 (van drie naar twee), maar dit zorgt niet voor verandering qua deelname aan de gemeenteraad. Joost de Vries (VVD) en Marion Geisler zijn beiden nieuwe gezichten in de gemeenteraad, evenals Sissi Mijwaart (VVD) en Werner Koster en Daniëlle Prent (beiden Absoluut Aalsmeer). Na het oplezen van de definitieve lijst met gemeenteraadsleden, “naast twee Dirken (Van Willegen en Van der Zwaag) en nu ook twee De Vriesen (Joost en Sybrand)” aldus burgemeester Oude Kotte, werd de zitting even voor elf uur in de ochtend beëindigd.