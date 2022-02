Gedichtendag KCA nu op 13 maart

Aalsmeer – Veel januari-activiteiten konden door de coronamaatregels niet doorgaan. Dat gold ook voor de Gedichtendag van KCA, die zou plaatsvinden op donderdag 27 januari. De KCA werkgroep Podiumkunsten & Literatuur heeft andere mogelijkheden gezocht en gevonden. De Gedichtendag is nu verplaatst naar zondagmiddag 13 maart, om 15.00 uur in cultureel café Bacchus aan de Gerberastraat. Het evenement wordt gehouden in het grote gedeelte van Bacchus waar zowel het podium als de zaal meer ruimte bieden. Het thema ‘Natuur’ blijft onveranderd. De voordrachten van de dichters zullen worden afgewisseld met muzikale intermezzo’s en na de pauze worden dichters geïnterviewd en/of gevraagd een tweede gedicht voor te dragen.

Toegang en bundel

Alle gedichten worden in een mooie bundel opgenomen die te koop is voor 5 euro. Deelnemende dichters betalen 3 euro. De entree is gratis, maar vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan op de website van KCA: www.skca.nl bij het programma ‘Gedichtendag’.

Nieuwe inzendingen

Uiteraard wordt deze activiteit gehouden met de dan geldende coronamaatregelen om verantwoord met elkaar te kunnen genieten van poëzie. Vergeet de QR-code niet. Nieuwe inzendingen kunnen uiterlijk 20 februari worden aangeleverd bij haremakerJCP@hetnet.nl.

Foto: Dorpsdichter Jan Daalman tijdens de vorige Gedichtendag. Op de achtergrond wethouder cultuur, Wilma Alink.