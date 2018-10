Gedichten voor aarde: De onnozelheid

Aalsmeer – Sinds 2009 selecteert de werkgroep Podiumkunst & Literatuur van KCA gedichten voor presentatie in de Gedichtentuin, die jaarlijks drie weekenden in september ingericht wordt in het Boomkwekerskerkhof. In een oase van stilte konden de gedichten gelezen worden. Dit jaar was het thema Aarde. De gedichten (nog eens) lezen kan sinds vier weken op zondag op de nieuwssite van de Nieuwe Meerbode.

Het spits werd afgebeten door Michelle de la Haye en het is al de beurt geweest aan Jens-Friso van Velzen, Marijke Haremaker-Bartels, Marjan van Houwelingen, Robert Lieuw, C. Sloot-Commandeur, Koos Hagen, Gré Kalf, Engelie van der Weijden, Bram Landzaat, Jetty Dijksma, Joke van der Zee en Jan Nooij. En deze week trakteren Theresia Stoel, Gerard Zelen en Marcel Harting op mooie (grappige) gedichten:

De onnozelheid (Theresia Stoel)

Druppelsgewijs…

bereikt de ochtenddauw de aarde

de lusthof van de mens

die nog steeds in diepe slaap verkeert

zonder te merken of te weten

dat de kleuren zich mengen met het licht

van het eerste uur van de dag

dat langzaam het hoogtepunt nadert

waar sporen van onnozelheid zullen verschijnen

niet veel later dan onze tijd…

Robot (Gerard Zelen)

De schok was groot

toen de aansluiting

van de robot

niet was geaard

met het menselijk brein.

Veen komt uit de kast (Marcel Harting)

Veen komt uit de kast

Vertelt aan löss en klei:

Heteregone samenstelling

Dat stemt mij niet blij

Ongewild divers

Was gemengd van textuur

Tot pootaarde zich mengde

Ontaarde veebrand in vuur

Voelde compost tot

Ik ware liefde vond

Deze veenrijk aarde

Nu anders geaarde grond.

Gedichtenbundel

Alle 24 gedichten zijn evenals voorgaande jaren gebundeld en voor vijf euro te koop in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 en verkrijgbaar bij het Boekhuis in de Zijdstraat. Tot december kan de bundel hier gekocht worden, tenzij deze uitverkocht is. De oplage is beperkt.

Thema 2019: Vrijheid

Het nieuwe thema voor 2019 is deze week bekend gemaakt door Poetry International. Gekozen is voor ‘vrijheid’. De gedichtenavond gaat in Aalsmeer plaatsvinden op donderdag 31 januari in het knusse culturele café Bacchus. “Laat dwang thuis, rijm erop los of neem juist het pad van het vrije gedicht. Veel succes en plezier met dit creatieve proces”, aldus Ans, Anna-Marie, Leomiek en Marijke van de Werkgroep Podiumkunsten en Lituratuur van KCA. Sluitingsdatum voor deelname is 1 januari 2019.