Gedichten van dorpsdichter krijgen muzikale glans

Door Pierre Tuning

Aalsmeer – ‘Lees maar, er staat niet wat er staat,’ is de bekendste regel uit het gedicht ‘Awater’ van Martinus Nijhoff. ‘Hoor maar, er staat meer dan er staat,’ zou het motto kunnen zijn van de CD met gedichten van Jan Daalman, die door Menno Boddé (Mad Mennie) van muziek zijn voorzien. Volgens Menno Boddé is er niks ingewikkelds aan: ‘In wezen is het niet meer dan dat Jan mij een tekst stuurde en ik dan keek of het zingbaar was om er daarna een compositie van te maken. Die werden daarna ingekleurd door Mad Mennie en friends.’ Niks ingewikkelds. Maar als Jan Daalmans dichtregels van een muzikale glans worden voorzien, blijken zij nog diepere lagen aan te boren. Meer dan je verwacht. Alles is verrassend, die gedenkwaardige middag in Bacchus. De formule is eenvoudig: Jan Daalman leest een gedicht voor, waarvan wij vervolgens een gezongen versie te horen krijgen. Maar wie verwacht dat Ton Offerman achter de piano plaatsneemt om een duet met Helma Persoon te zingen? En dat het gedicht ‘Bos van Lubberde’ zo ontroerend zou klinken, met het refrein: ‘anker mij dan op zo’n dag / anker mij dan op zo’n plek’. Dit alles wordt ondersteund door gitarist-componist ‘Mad Mennie’, de grote inspirator en presentator van deze middag. Hij is al boven de zestig, maar de docent handvaardigheid-muzikant-beeldend kunstenaar aan de Adriaan Roland Holstschool in Bergen beheerst het popidioom alsof hij de hedendaagse hitlijsten nog moet bestormen. Wel met een bovengemiddeld taalgevoel. En dan de jonge muzikanten die Menno om zich heen heeft verzameld – die hij volkomen tot hun recht laat komen: Woody Folmer op basgitaar, drummer Rob Bijl, accordeonist Dick Bruin, de jonge zangeres Joyce Baay, en vooral de bescheiden Leander Steensma, wiens snijdende bluesgitaar de meest melancholieke teksten van een intense dramatiek voorziet. In de gezongen gedichten komt zowat de hele Poel aan bod. Behalve het al genoemde Bos van Lubberde, ’t Starteiland, het Kloppenburgergat, de Pies Wetering en het Slootje van Nazareth, de Grote Brug met de Westeinderdijksloot: ‘Maar nog steeds blaast er / in de rieten zomen van de Grote Brug / de roerdomp zijn trompet / op stille zomeravonden’. Zo is ook, met de indrukwekkende CD ‘Rimpelingen’, de stem van Dorps- en Poeldichter Jan Daalman niet onbeluisterd gebleven.

De CD heeft een hoesje met fotowerk van Monic Persoon. De verkoopopbrengst gaat naar vluchtelingenhulporganisatie ‘Because We Carry’: de organisatie opereert normaliter in Lesbos maar nu Oekraïne in oorlog is, helpen zij via Moldavië ook daar. De digitale CD is te koop voor 12,50 euro (zonder artwork en tekstboekje) en de fysieke voor 17,50 euro. Wil je een exemplaar en daarmee dit initiatief ondersteunen? Stuur dan een mail naar m.bodde@arh.nl of bestel via Menno’s facebookpagina.