Gedichten over de aarde: Vonken

Aalsmeer – Sinds 2009 selecteert de werkgroep Podiumkunst & Literatuur van KCA gedichten voor presentatie in de Gedichtentuin, die jaarlijks drie weekenden in september ingericht wordt in het Boomkwekerskerkhof. In een oase van stilte konden de gedichten gelezen worden. Dit jaar was het thema Aarde. De gedichten (nog eens) lezen kan sinds vijf weken op zondag op de nieuwssite van de Nieuwe Meerbode.

Het spits werd afgebeten door Michelle de la Haye en het is al de beurt geweest aan Jens-Friso van Velzen, Marijke Haremaker-Bartels, Marjan van Houwelingen, Robert Lieuw, C. Sloot-Commandeur, Koos Hagen, Gré Kalf, Engelie van der Weijden, Bram Landzaat, Jetty Dijksma, Joke van der Zee, Jan Nooij, Theresia Stoel, Gerard Zelen, Marcel Harting, Marijke Engel, John Tesselaar en Pierre Tuning. Nog twee te gaan. Als laatste trakteren Iris Addink en Bep Schagen-van den Helder op mooie gedichten.

Vonken (Iris Addink)

Terwijl mijn tranen zich mengen met de regen,

neervallen op aarde, wordt mijn gevoel verzwegen.

De grond geeft mij houvast, geeft leven, wat ik nooit heb kunnen

heb kunnen geven.

Ik weet niet hoe het voelt, een kloppend hart onder het mijne, om zelf te verdwijnen in een ander, nieuw leven.

Zoute tranen dalen neer en maken zo een stukje aarde

onvruchtbaar, net als ik.

De druppel spat uiteen en zo ook ik.

Het vuur waaruit de aarde is ontstaan geef ik niet door in biologische zin.

Hopelijk wel alle vonken aan hen die ik bemin.

Paardenbloempluizen (Bep Schagen-van den Helder)

Aangewaaid als verdwaalde rondes

verre van weiland en berm

blazen pluizen licht in het glas

paardenbloempluizen

ontworteld uit diepe aarde

vullen een ruimte in het Stedelijk

gesteeld

stapelt de rijkdom zich op langs de muur

cirkelende weefsels stofferen stilzwijgend

een half open landschap

natuur en ledlampjes vervlechten gestileerd

muurbloempjes.

Alle 24 gedichten zijn evenals voorgaande jaren gebundeld en voor vijf euro te koop in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 en verkrijgbaar bij het Boekhuis in de Zijdstraat. Tot december kan de bundel hier gekocht worden, tenzij deze uitverkocht is. De oplage is beperkt.

Thema 2019: Vrijheid

Het nieuwe thema voor 2019 is ‘vrijheid’. De gedichtenavond gaat in Aalsmeer plaatsvinden op donderdag 31 januari in het knusse culturele café Bacchus. Sluitingsdatum voor deelname is 1 januari 2019.