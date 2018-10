Gedichten over Aarde: Belofte maakt schuld

Aalsmeer – Sinds 2009 selecteert de werkgroep Podiumkunst & Literatuur van KCA gedichten voor presentatie in de Gedichtentuin, die jaarlijks drie weekenden in september ingericht wordt in het Boomkwekerskerkhof. In een oase van stilte konden de gedichten gelezen worden. Dit jaar was het thema Aarde.

De gedichten (nog eens) lezen kan sinds drie weken op zondag op de nieuwssite van de Nieuwe Meerbode. Het spits werd afgebeten door Michelle de la Haye. Het is al de beurt geweest aan Jens-Friso van Velzen, Marijke Haremaker-Bartels, Marjan van Houwelingen, Robert Lieuw, C. Sloot-Commandeur en Koos Hagen.

En deze week trakteren Gré Kalf, Engelien van der Weijden en Bram Landzaat op mooie gedichten.

Moeder Aarde (Gré Kalf)

Ziet ge Moeder Aarde niet

machteloos worstelen en

ineenkrimpen van verdriet?

Zij huilt vergif uit vele wonden.

Mens! Doe er wat Aan!

Op deze manier zullen we vergaan.

We verslonzen de aarde,

omdat we te veel materie vergaarden.

Het ijs smelt op de Pool,

de woestijn rukt op,

de rivieren zwellen,

de temperatuur stijgt.

Moeder Aarde huilt,

waar zij eens heeft gelachen!

Op Aarde (Engelien van der Weijden)

lief en leed, licht en donker

afgebroken en opgebouwd

alles bestaat, veel is bedacht

elke traan gelaten, iedere lach die lacht

wetenschap, ontwikkeling, psyche

kunde zus en kunde zo

wij kennen de wereld in elk verband

en hebben graag alles in eigen hand

we zijn geboren en hebben geleefd

maar… zijn we niet iemand vergeten

die alles van hemel en aarde weet

de Kenner die Eeuwig Leven geeft?

Belofte maakt schuld (Bram Landzaat)

Zie de beelden door merg en been

Voel het ratelen van schoten

Ruik verschroeide verdorven lucht

Schrik van volgepropte boten

Tuur naar vele kindergraven

Snuif de natuur die ons zorgen baart

Hoop met twijfel in de ogen

De wereld valt nu in slechte aard’

De CO2-uitstoot zullen we verminderen

want we hebben de aarde geleend

voor al onze onschuldige kinderen

Mag jij pas dood gaan

als je zeer ernstig ziek of diep bejaard bent

en een natuurzate planeet hebt gekend?

Alle 24 gedichten zijn evenals voorgaande jaren gebundeld en voor vijf euro te koop in Het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9 en verkrijgbaar bij het Boekhuis in de Zijdstraat. Tot december kan de bundel hier gekocht worden, tenzij deze uitverkocht is. De oplage is beperkt.