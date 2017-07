Geboortecentrum officieel geopend

Amstelveen – Met het doorknippen van een navelstreng opende de nieuwe voorzitter Raad van Bestuur, Esther Agterdenbos-van de Ree, donderdag 6 juli jl. het geheel vernieuwde geboortecentrum van Ziekenhuis Amstelland. Met de uitbreiding naar zes verloskamers, die alle voldoen aan de wensen van deze tijd, biedt het geboortecentrum 24/7 veilige en goede zorg. Naast goede medische zorg is er ook aandacht voor lifestyle en aanvullende zorg.

Een bevalling is een bijzondere gebeurtenis en dat moet een feestje kunnen zijn. In de afgelopen maanden zijn de verloskamers omgetoverd in een strakke, maar huiselijke sfeer. Indien gewenst kan de barende gebruik maken van lachgas of andere pijnbestrijding, zodat de pijn wordt verzacht en de zwangere de bevalling prettiger ervaart. Een badbevalling behoort sinds kort ook tot de mogelijkheden. Het warme water zorgt voor ontspanning waardoor de bevalling soepeler kan verlopen. Bij ontspanning komen de natuurlijke pijnstillers die het lichaam zelf aanmaakt, endorfines, gemakkelijker vrij.

Gaat de bevalling niet via de normale weg en is er een keizersnede nodig, dan blijven moeder, kind en vader altijd bij elkaar. De baby wordt na de geboorte in een speciale draagzak op de borst van de moeder gelegd en kan zo niet afkoelen. Met de kinderartsen is er een intensieve samenwerking zodat de zorg goed op de behoefte van moeder en kind kunnen worden afgestemd. ‘Na de bevalling kan de partner natuurlijk blijven overnachten,’ vertelt gynaecoloog Bert Wibbens. ‘Dat vinden wij heel belangrijk, omdat het jonge gezin hierdoor in de eerste dierbare dagen na de geboorte ook echt samen kan zijn.’

In het geboortecentrum wordt nauw samengewerkt met partners buiten het ziekenhuis. In samenwerking met Soda Bodyfit wordt een praktisch programma aangeboden dat invulling geeft aan de elementen voeding en bewegen in alle fases van de zwangerschap. Naïf huidverzorging levert een pakket aan veilige babyverzorgingsproducten. Het aantal samenwerkingspartners wordt binnenkort uitgebreid met een acupuncturist, een doula, een bekkenbodemspecialist en een geboortefotograaf.