Gastzangers welkom bij ACOV

Aalsmeer – Vorige week zijn de repetities bij de ACOV weer begonnen. ACOV staat voor Aalsmeers Christelijke Oratorium Vereniging en is verreweg de oudste vereniging van Aalsmeer. Opgericht in 1889 maar nog super vitaal. Het koor telt 61 leden en zingt nog de sterren van de hemel zoals bleek tijdens de uitvoering van de Messiah in november vorig jaar.

Op dit moment studeert het koor de Crucifixion in van John Stainer. Een mooi toegankelijk stuk voor de passietijd en niet moeilijk om in te studeren.

Altijd al eens in een vierstemmig koor willen zingen? Dan is dit het juiste moment om in te stappen en uit te proberen of het iets voor u/jou is. De Oratorium Vereniging repeteert op donderdag van 19.45 tot 22.00 uur in het Baken aan de Sportlaan 86. Meer informatie en aanmelding als gastzanger: www.acov.nl. Van harte welkom!