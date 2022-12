Gasontploffing in mobiele bouwkeet

Uithoorn – In de nacht van zondag op maandag rond 01:45 heeft zich een zware ontploffing in een mobiele bouwkeet voorgedaan. Omwonenden schrokken wakker van een enorme knal en een vuurbal en waarschuwden de brandweer. Die kwam met twee bluswagens ter plaatse. In de verbrande resten bevonden zich enkele gasflessen die vermoedelijk voor verwarming van de keet dienden. De brandweer heeft alles uitgebreid geblust en de straat nog even schoongespoten waarna ze weer naar de kazerne konden. Er wordt onderzoek gedaan naar de brandoorzaak, waarbij brandstichting niet wordt uitgesloten. (foto Jan Uithol)