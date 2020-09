Uithoorn / De Kwakel – Tien miljoen mensen in Nederland hebben een smartphone. De helft gebruikt hem onderweg, bijvoorbeeld in de auto. Geen probleem als je handsfree een belletje pleegt. Of je navigatie gebruikt, zolang je die vooraf instelt. Wél een probleem als je berichtjes leest of schrijft terwijl je rijdt. Dat is de boodschap van de jaarlijkse MONO-campagne: Ongestoord Onderweg. Verkeerswethouder Jan Hazen vindt het heel belangrijk dat die boodschap regelmatig wordt herhaald. “Je mobiel is een vast onderdeel van je dagelijks leven. Bij elk bericht haal je hem vanzelfsprekend tevoorschijn, om direct te lezen en te reageren. Die aandacht heb je dan niet meer voor het verkeer.”

Meer verkeersdoden

Jaarlijks vallen er tientallen verkeersdoden en honderden gewonden door mensen die op hun smartphone kijken terwijl ze rijden. En het aantal slachtoffers stijgt, vooral onder fietsers. De kans op een verkeersongeluk is een factor 25 hoger als iemand onder het rijden berichtjes leest en schrijft.

Geen social media aan het stuur

De wethouder vat de boodschap samen: “Bescherm jezelf tegen jezelf. En de mensen in ons dorp. Ga ongestoord onderweg. Zet je telefoon op stil als je hem niet nodig hebt. Demp in ieder geval de alerts van je social media. Je kan maar één ding tegelijk. Actief in het verkeer én op social media gaat niet!”

Meer weten over MONO?

De MONO-campagne start op 7 september en loopt tot eind oktober. Meer informatie op de websites van Veilig Verkeer Nederland: vvn.nl/mono, en van TeamAlert: teamalert.nl/hoe-rij-ik-mono/