Ga niet langs deuren met Halloween en Sint Maarten

Aalsmeer – In griezelkostuum of met een lampion langs de deuren lopen? Doe het dit jaar niet. De regio Amsterdam Amstelland bevindt zich in het hoogste risiconiveau en het aantal corona-besmettingen neemt nog steeds toe. De Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland roept daarom op om geen Halloween (31 oktober) en Sint Maarten (11 november) te gaan vieren op straat.

Tijdens deze feestdagen komen mensen samen, wat kan zorgen voor meer kans op verspreiding van het virus. Het is juist nu extra belangrijk dat iedereen zich aan de maatregelen houdt om het aantal besmettingen onder controle te krijgen. Als nu de sociale contacten en het aantal bewegingen in straten en buurten beperkt worden, kan volgend jaar Halloween en Sint-Maarten weer samen gevierd worden.

De Veiligheidsregio raadt ouders daarom ten zeerste af om met hun kind(eren) tijdens Halloween en Sint-Maarten langs de deuren te lopen en samengestelde groepen van ouders en kinderen te vormen. Ouders zijn uiteraard zelf verantwoordelijk om een afweging te maken. Daarnaast staat het scholen en kinderdagverblijven natuurlijk vrij om, binnen de klas of de groep, activiteiten voor kinderen rondom Halloween en Sint-Maarten te organiseren.