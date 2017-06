Froukje Koeckhoven weer wereldkampioen

Aalsmeer – Op 2, 3 en 4 juni vonden de Wereldkampioenschappen Single Lifts in Antwerpen plaats. De Aalsmeerse Froukje Koeckhoven-de Vries mocht haar titel gaan verdedigen bij het onderdeel bankdrukken en deadliften. Op zaterdag 3 juni werd het WK eerst geopend met een openingsceremonie van alle deelnemende landen. “Prachtig om te zien”, aldus Froukje. Er waren atleten uit ongeveer twintig verschillende landen, die hun prestaties graag ten toon wilden spreiden. Van jong tot oud deed mee. De oudste deelnemer was een 80 jarige Italiaan, die nog steeds 120 kilo deadlift pakt. “Dat is het mooie aan deze sport, jong en oud kan deelnemen aan de powerliftingsport en er heerst een grote saamhorigheid onder alle atleten, men motiveert elkaar en geniet van elkaars prestaties”, vervolgt Froukje, die zaterdag mocht beginnen met het onderdeel bankdrukken. Haar favoriete onderdeel.

De Aalsmeerse is het hele jaar begeleid en getraind door Johannes de Wit, ooit Nederlands kampioen gewichtheffen. “Ik was dus goed voorbereid en had een hoog doel gesteld, mijn eigen wereldrecord verbreken. Ik was zeer gefocust om het wereldrecord van 85,5 kilo van 2016 te verpulveren”, vertelt Froukje. De eerste beurt opende zij met 87,5 kilo, gelijk 2 kilo boven het wereldrecord. De tweede beurt was 90 kilo en de derde beurt heeft zij uiteindelijk 92,5 kilo neergezet. Zeven kilo boven haar eigen wereldrecord. Super tevreden was ze. En missie geslaagd: Wereldkampioen bankdrukken met een nieuw wereldrecord.

Zondag was het onderdeel deadlift aan de beurt. Een prachtig onderdeel, maar met een hamstring blessure een ware uitdaging voor Froukje. “Door te weinig trainingsuren wist ik dat ik mijn wereldrecord niet zou kunnen evenaren, maar ik heb toch een prachtige prestatie neergezet; eerste beurt 125 kilo, tweede beurt 130 kilo en de laatste beurt 135 kilo”, vervolgt Froukje haar verhaal. En het resultaat: Wereldkampioen deadlift! “Kortom, ik heb een prachtig WK gedraaid met mooie resultaten en we gaan ons nu weer voorbereiden op het EK in de Oekraïne in september”, aldus Froukje tot slot. Petje af voor deze inwoonster. Goed gedaan en gefeliciteerd!