Frisse start van 2018 in Westeinderplassen

Aalsmeer – Op diverse plaatsen in Nederland zijn nieuwjaarsduiken gehouden op 1 januari 2018. Ook in Aalsmeer heeft een groot aantal inwoners een duik of een plons in het koude water gewaagd. Op recreatie-eiland Vrouwentroost organiseerde de Windsurfclub een nieuwjaarsduik in de Westeinderplassen.

De durfals werden welkom geheten met koffie en warme chocolademelk. Na een groepsfoto gemaakt te hebben, met op de achtergrond de watertoren, holden de dames, heren, jongens en meisjes het koude water in. Een heerlijke frisse start van 2018, waar overigens veel plezier aan werd beleefd.

Lang bleven de rond de dertig deelnemers niet in het water. Niet overdrijven toch?! Gelukkig stond de verwarming in het clubhuis van WSCA aan en kon er warm gedoucht worden.

Foto: www.kicksfotos.nl