Freek Vonk op de Oosteinderschool

Aalsmeer – Leerlingen uit de groepen vier tot en met zes van de Oosteinderschool zijn woensdag 18 oktober getrakteerd op hoog bezoek. Niemand minder dan Nederlands bekendste bioloog Freek Vonk kwam een gastles geven. Het was echt een verrassing want de populaire BN’er had zijn bezoek in het geheim met de school voorbereid. Bij sommige kinderen liepen de tranen over hun wangen toen ze hun grote idool de gymzaal binnen zagen komen.

Genomineerd

De Oosteinderschool was genomineerd door Albert Heijn Poldermeesterplein die een school hiervoor mocht voordragen. De supermarktketen had een aantal vestigingen deze mogelijkheid geboden en ook Uithoorn en Hoofddorp kwamen hiervoor in de regio in aanmerking. Onnodig te zeggen dat de Oosteinder erg blij was met deze speciale, maar ook leerzame biologieles.

Directeur Ryan Bakker legt uit dat de kinderen aan Freek zijn lippen hingen. “Het werd een zeer bijzonder uur, waarbij ze ook echt iets hebben geleerd. Voor velen vervult Freek Vonk een rolmodel en hoe mooi is het dan om van hem te leren dat je zuinig op de natuur moet zijn. Hij vertelde over hoe hij communiceert met de dieren, zoals gorilla’s en chimpansees, maar natuurlijk kwam ook zijn avontuur met de haaien voorbij waarbij hij zijn littekens liet zien. Hij legde uit hoe de aanval gegaan was en dat het een natuurlijke aanval was waarbij zowel hij als de haai er niets aan konden doen.”

Bioloog worden

De 125 gelukkige kinderen mochten vragen stellen waardoor het een leuke interactieve les werd. “Sommigen willen nu heel graag ook bioloog worden”, aldus directeur Bakker. Albert Heijn Poldermeesterplein had voor iedereen fruit meegenomen en het verzamelalbum ‘Ontdek de wonderlijke wereld van Freek Vonk’ met heel veel plaatjes.

Er was bewust gekozen voor leerlingen uit de groepen vier tot en zes, mede op aanraden van de organisatie. “De gastles was ook voor deze doelgroep gemaakt, dus hebben wij ons hieraan gehouden. Gelukkig hadden de jongste klassen dezelfde dag een leuke natuurexcursie naar het bos en brachten groep zeven en acht-leerlingen een bezoek aan de Tweede Kamer”, vervolgt directeur Bakker.

De kinderen van de Oosteinder zullen de les van Freek Vonk nooit meer vergeten.