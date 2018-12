Frank de Boer en Rene van Eijsden Footvolley Legends 2018

Aalsmeer – Frank de Boer en Rene van Eijsden mogen zich een jaar lang Footvolley Legends noemen. Het koppel won vrijdagavond in The Beach in Aalsmeer het evenement Footvolley Legends 2018, waaraan door verschillende oud-profvoetballers werd deelgenomen. Zo verschenen naast De Boer onder anderen ook Denny Landzaat, Philip Cocu, Boudewijn Zenden en Orlando Trustfull op het zand. De oud-profs werden bij loting gekoppeld aan andere footvolleyers.



In geval van Frank de Boer was de koppeling met Rene van Eijsden een gouden greep. Het duo bereikte met hoogstaande footvolley en vooral dankzij een ontembare inzet de finale, waarin de twee footvolleyers tegenover het tot dat moment ongeslagen koppel Dustin Huisman en Dave Vos kwam te staan. “Eén wedstrijd te veel”, hijgde Huisman, nadat hij met 11-18 zijn meerdere moest erkennen in De Boer en Van Eijsden. “Geweldig en leuk event”, glunderde de fanatieke de oud-Ajacied. “Volgend jaar kom ik zeker terug om mijn titel te verdedigen.”



In de kleine finale deed lokale favoriet en thuisspeler Jeroen Vismans goede zaken met Philip Cocu. Het gelegenheidskoppel toonde zich in de strijd om de derde een vierde plaats te sterk voor Denny Landzaat en Michel de Haan.



Footvolley Legends 2018 is een onderdeel van het NK Beach Aalsmeer, het Nederlands kampioenschap indoorbeachvolleybal. De komende twee dagen staat The Beach in het teken van de nationale titelstrijd en komt de nationale beachvolleybaltop bij de dames én de mannen nog in actie. Zaterdag 22 december om 20.00 uur start het hoofdtoernooi. Zondagmiddag vanaf 12.00 uur staan de halve finales en aansluitend de finales gepland.





Foto: Pim Waslander