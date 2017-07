Fractievoorzitter VVD De Ronde Venen stopt

De Ronde Venen – Gisteren liet de fractievoorzitter van de VVD, Frans Lugtmeijer ons het volgende weten: “Per 15 augustus ga ik verhuizen naar Breda. Helaas mag ik dan niet meer voor De Ronde Venen in de raad onze inwoners vertegenwoordigen. Ik moet dan ook per september mijn raadslidmaatschap beëindigen. Hoe en wanneer ik mijn formele afscheid ga regelen denk ik nog even over na. Ik heb vele jaren met veel plezier onze inwoners vertegenwoordigd in de raad en ik neem dan ook met veel spijt afscheid, met name omdat dit voortijdig is. Ik wens alle raadsleden veel wijsheid toe in de komende periode vooral omdat er nog veel gevoelige dossiers op stapel staan”, aldus Frans Lugtmeijer