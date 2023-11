Fototentoonstelling bij Cultuurpunt Aalsmeer

Aalsmeer – Het Cultuurpunt Aalsmeer presenteert met trots een boeiende fototentoonstelling van de getalenteerde fotografen Margot Fiechter en Adrie Kraan. De foto’s laten een uniek inzicht in hun artistieke ontwikkeling en persoonlijke focus binnen de wereld van de fotografie zien. De intrigerende foto’s van Margot Fiechter nemen de toeschouwers mee op een reis door de kracht van oude bomen. Gedurende de periode van september 2022 tot januari 2023 heeft zij met toewijding bijzondere bomen vastgelegd. Hierbij kwamen de wortels op indrukwekkende wijze vrij door weersinvloeden en klimaatverandering. De tentoonstelling toont twaalf prachtige werken die de weerbaarheid van bomen symboliseren.

Adrie Kraan heeft zich toegelegd op de fascinerende wereld van architectuur en de interactie tussen de mens. De collectie foto’s bestaat uit diverse werken, van eenvoudige schuurtjes tot indrukwekkende architectonische hoogstandjes, zoals het Sluisgebouw in Amsterdam. De tentoonstelling biedt een kijk op de diverse perspectieven van deze twee fotografen, waarbij zowel de kracht van de natuur als de menselijke invloed op architectuur centraal staan.

Zaterdag opening

De foto’s, allen bewerkt en afgedrukt door de kunstenaars zelf, zijn te zien bij het Cultuurpunt in De Oude Veiling in de Marktstraat. Op zaterdag 18 november wordt de tentoonstelling geopend. Belangstellenden zijn van welkom om de opening bij te wonen van 15.30 tot 17.00 uur. Na de opening is de tentoonstelling te zien tot half februari 2024.