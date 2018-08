Foto’s van Nederlandse landschap in Nieuwkoop

Nieuwkoop – Fotograaf en beeldend kunstenaar Saskia Boelsums heeft een grote liefde voor het Nederlandse landschap. Haar landschapsfoto’s met vaak dreigende luchten doen denken aan de oude Hollandse meesters, zoals Van Ruisdael. Vanaf 5 september zijn haar indrukwekkende beelden te bewonderen in het Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen.

De natuur en de seizoenen zijn voor Saskia een onuitputtelijke bron van inspiratie. Als de meeste mensen denken dat het weer te slecht is, gaat zij juist naar buiten. Door verschillende landschappen in alle vier de seizoenen te verkennen, voelt zij zich sterk verbonden met de natuur. Dat gevoel probeert zij door te geven via haar landschapsfoto’s.

Over haar eigen werk zegt Saskia: “Het lijkt erop dat de landschappen en luchten de laatste jaren veranderen. Door de klimaatverandering worden ze heftiger, extremer en dramatischer. Ik ben me erg bewust van die spanning. Dat is wat ik vastleg.”

En met groot succes. In korte tijd is ze één van de grote namen in de wereld van de kunstfotografie geworden. Ze won een groot aantal prijzen en nominaties en exposeerde op gerenommeerde locaties in steden als Amsterdam, Londen, Berlijn en New York. Bezoekerscentrum Nieuwkoopse Plassen is gehuisvest aan de Dorpsstraat 116. De expositie is gratis te bezoeken op de bovenverdieping van het bezoekerscentrum van woensdag 5 september tot en met zondag 28 oktober.