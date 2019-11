Foto’s, schilderijen en keramiek in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Vijf leden van de Kunstenaars-vereniging ‘Laren/Blaricum’ exposeren nog tot en met 8 december in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat. Deze expositie in het Oude Raadhuis is een hele diverse geworden. Zo zijn er digitaal geconstrueerde foto’s, tsarina’s van keramiek, verhalen in weefgetouw, schilderijen die uit de lijst stappen en op de natuur geïnspireerd glaswerk te zien.

De tentoonstellingscommissie van KCA heeft de vijf kunstenaars uitgenodigd na een bezoek aan een expositie in het Singermuseum in Laren. De expositie heet dan ook ‘Gezien in het Singer’. Gewoon omdat de commissie het werk van respectievelijk Vincent van der Geest, Nadjezjda van Ittersum, Greetje Majoor, Govert Muijs, Mieke Pontier zeer de moeite waard vond om naar Aalsmeer te halen.

Vincent van der Geest: Vincent maakt digitaal geconstrueerde foto’s en is daarbij op zoek naar de kracht van de eenvoud.

Nadjezjda van Ittersum: De keramische beelden van Nadjezjda, ‘de Tsarina’s’ kijken de bezoekers uitdagend aan en doen denken aan het ver verleden.

Greetje Majoor: De uitdaging voor Greetje is het onmogelijke mogelijk te maken met behulp van het weefgetouw.

Govert Muijs: Govert maakt schilderijen met daarin bewegende beelden.

Mieke Pontier: Mieke probeert de essentie te pakken van wat ze op haar reizen beleefd om er vervolgens vorm aan te geven in glas en keramiek.

Deze expositie in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat 9 in het Centrum bewonderen kan tot en met 8 december iedere donderdag tot en met zondag tussen 14.00 en 17.00 uur. De toegang is gratis.