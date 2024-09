Fotokring Uithoorn gaat voor Less is More

Uithoorn – Op 24 september was de tweede kringavond van het seizoen 2024-2025 van de Fotokring Uithoorn. Naast de drie winnaars van de zomerwedstrijd verwelkomde de club ook 4 andere nieuwe leden, die meteen konden meedoen aan de eerste clubwedstrijd.

Bij die wedstrijd valt geen prijs te winnen, alleen de eer. Desalniettemin stond het presentatiebord vol 20 prachtige foto’s, die aan het thema Less is More moesten voldoen. Het idee daarbij is, dat er slechts één in het oog springend element is waarnaar de volle aandacht van de kijker gaat.

Natuurlijk kunnen de leden binnen het thema nog vele kanten op. Voorbeelden zijn een witte gebroken eierschaal op een witte achtergrond, een jongen die een duin opklimt in een uitgestrekt landschap, een knoflook, een besteksetje, een bootje op een grote zee, een schaduwrand van een duin. Sommige foto’s in kleur, andere in zwart-wit. De winnende foto is van Willem Goverse. De eenvoud van een kale muur, een simpele stoel en een stukje tafel in zeer fraai licht sprak de leden erg aan. Zelf kun je de rest van de tafel en de kamer wel erbij denken, het zou niets toevoegen op de foto. Nu is de zeggingskracht juist door de uitsnede heel groot.

Alle foto’s werden tijdens de kringavond besproken, waardoor de maker opbouwende feedback kan krijgen op zijn of haar foto. Want dat is de toegevoegde waarde van een fotokring: laten zien wat je hebt gemaakt en van anderen horen wat zij aan de foto waarderen en wat zij anders zouden doen zodat je beter leert kijken.

Wil je ook eens komen kijken of de Fotokring Uithoorn iets voor jou is? Ze hebben elke 2 weken op dinsdagavond kringavonden. Zie www.fotokringuithoorn.nl

Foto Willem Goverse