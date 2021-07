Fotogroep exposeert in bibliotheek

Aalsmeer – In de bibliotheek in de Marktstraat is de komende maanden een prachtige foto-expositie te zien van Fotogroep Aalsmeer. Dertien leden exposeren hier hun werk met het thema ‘De Elementen’.

Een kunstig spinnenweb in de ochtenddauw, een zwemmende fuut die zijn kop net boven de golven uitsteekt, een vrolijke foto voor een dubbele regenboog of het verstilde beeld van diepe tractorsporen in de modder. Een van de leukste onderdelen van foto-expositie ‘De Elementen’ is hoe de fotografen het thema interpreteren. De leden van de Fotogroep kregen voor deze expositie een grote mate van vrijheid. Het thema stond vast. Interpretatie, formaat en presentatie waren vrij.

Het resultaat is een gevarieerde expositie die tal van emoties en stemmingen oproept. Ontzag, humor, ontroering, verwondering; het zit er allemaal in. De 31 afbeeldingen zijn de komende maanden te bewonderen in de bibliotheek in de Marktstraat (gebouw De Oude Veiling). De exposerende leden van Fotogroep Aalsmeer zijn: Margot Aartman, Anton van Overveld, Anton Kuckartz, Marinus van ’t Hof, Marlien Smit, Jan Kohl, Karin van Rijn, Erik de Rijk, Bert Looy, Petra van Dijk, John Kochen, Ria Scheewe en Adrie Kraan.

Opening

De expositie werd 17 juli geopend door Kudelstaarter Theo Rekelhof. Iemand die gezien zijn werk als palingvisser op de Westeinderplassen dagelijks met de elementen te maken heeft. Bij wijze van opening hield hij een mooie en geestige overpeinzing over de betekenis van de elementen. “Je denkt toch niet dat vogels en vissen nadenken over de elementen? Dat doen alleen mensen. Wij denken altijd maar dat we de elementen kunnen beteugelen, maar dat is natuurlijk niet zo.” De ultieme elementenfoto in Aalsmeer bevat volgens Rekelhof minimaal vier ingrediënten. “De lucht, de zon en de Westeinder. En natuurlijk de watertoren, dat is een element op zich.”

Jubileum

In 2020 vierde de Fotogroep Aalsmeer zijn 60-jarig bestaan. Helaas konden de meeste activiteiten in dit jubileumjaar niet doorgaan. Des te fijner is het dat nu wel weer een expositie mogelijk is. De groep enthousiaste fotografen telt momenteel 24 leden en staat open voor meer deelnemers. Activiteiten zijn onder meer clubavonden, gezamenlijke foto-uitstapjes en workshops. Alles met het doel om op een plezierige manier de fotografie op een hoger niveau te tillen.

De Elementen

De expositie is voor iedereen te bekijken tijdens de openingstijden van de bibliotheek: maandag tot en met vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur en zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur. Deze activiteit is onderdeel van kunstproject De Elementen, dat zich deze zomer op meerdere locaties in Aalsmeer afspeelt. Naast de expositie van de Fotogroep is er een fotowedstrijd voor publiek met het thema De Elementen. Kijk voor de spelregels en prijzen op www.cultuurpunt.nl.

Foto’s: www.kicksfotos.nl