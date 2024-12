Fotograaf Hans Aarsman en zijn detectiveparadijs

Regio – Zondagmiddag 15 december jl. kon in een verduisterde Schutse in Uithoorn het honderdkoppige publiek genieten van de droge, onderkoelde Amsterdamse humor van fotograaf Hans Aarsman. Aan de hand van foto’s nam hij de bezoekers mee naar zijn ‘detectiveparadijs’: een slapende man en een droevig kijkende vrouw in bed, een vrouw die een man een wit overhemd laat zien met een lipstickafdruk op de boord, een man die een gebouw uitloopt met een doos met kantoorspullen en een plant… Wat neem je waar? Wat zie je? Wat is hier aan de hand? Er zijn meerdere interpretaties, aannames en theorieën mogelijk. Zijn er sporen die de aannames bevestigen of juist onderuithalen? Op onnavolgbare, geestige wijze probeerde Aarsman zijn publiek onbevangen te leren kijken, met nieuwe ogen.

Een vos in Londen

Voor zijn fotorubriek in de Volkskrant bekijkt hij wekelijks duizenden foto’s, zoals die van een vos op straat in Londen. Dat wekt zijn nieuwsgierigheid: wat doe die vos daar? Hij vertelt op hilarische wijze over zijn speurtocht. Conclusie: waarschijnlijk ruikt de vos de kipresten van een KFC-vestiging… En passant ontdekt hij dat er 10.000 vossen in Londen rondzwerven…

Cold case

Het laatste deel van zijn presentatie was gewijd aan Francis Lee (1878-1962). Zij maakte achttien poppenhuizen van plaatsen delict. Die worden nog steeds gebruikt om forensisch rechercheurs op te leiden. Hans Aarsman leidde het publiek rond in één ervan, een zolder waar een vrouw aan een touw aan de balken hangt. Hij daagde de bezoekers uit om te vertellen wat ze zagen en wat vervolgens hun theorieën waren. De aanwezigen deden enthousiast mee. Was het zelfmoord? Of misschien toch moord? De boodschap: kijk eerst eens goed voordat je tot een oordeel komt. Zeer actueel in onze tijd met z’n korte lontjes, ongefundeerde aannames en overhaaste conclusies.

Nieuwjaarsconcert op 19 januari

Het theatercollege van Hans Aarsman was georganiseerd door de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU). Op 19 januari 2025 verzorgt de SCAU een nieuwjaarsconcert met een koperblaaskwintet van muziekstudenten aan het Conservatorium van Amsterdam.

Op de website www.scau.nl is alle informatie te vinden. (foto aangeleverd)