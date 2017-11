Foto-expositie in het Oude Raadhuis

Aalsmeer – In het Oude Raadhuis zijn momenteel werken van Reint Baarda, Monic Persoon, Kuno Grommers en Harriët Mastboom te zien. Vier totaal verschillende kunstenaars exposeren op uitnodiging van de stichting KCA in het monumentale pandje in de Dorpsstraat.

Reint Baarda staat bekend om zijn stilistische foto’s van gebouwen. De gebouwen worden uit hun context gehaald en krijgen een geheel nieuw leven in de foto’s van Baarda. Er zijn veel foto’s van gebouwen in Aalsmeer te zien in Het Oude Raadhuis. Monic Persoon staat bekend als de fotograaf van veel lezende Aalsmeerders, maar er zijn nu wonderlijke foto’s te zien waarin ze zichzelf en haar man verplaatst heeft in een andere tijd en locatie.

Kuno Grommers fotografeert in perspectief, maakt van te voren een opstelling, waarna foto’s ontstaan die spelen met het waarnemingsvermogen. Het is geometrisch abstract werk. De vierde fotograaf is Harriët Mastboom. Zij heeft foto’s gemaakt vanuit de auto op de snelweg op reis tussen Frankrijk en Nederland. De beelden zijn herkenbaar. Alsof een film aan je voorbij trekt.

De tentoonstelling van KCA is te zien tot en met 3 december in het Oude Raadhuis dat iedere donderdag tot en met zondag haar deuren opent voor bezoekers van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis.