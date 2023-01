Fort bij Uithoorn niet beschikbaar voor Vogelvrij Festival

Amstelhoek – Het fort bij Uithoorn is al vele jaren de locatie en achtergrond geweest van het populaire Vogelvrij Festival. Dit jaar zal de locatie niet meer beschikbaar zijn voor het evenement. Het fort krijgt een nieuwe bestemming en de nieuwe beheerders hebben laten weten dat er geen ruimte meer is voor het festival op het terrein.

“Het is met pijn in ons hart dat we moeten aankondigen dat het fort dit jaar niet beschikbaar zal zijn voor het Vogelvrij Festival”, aldus Dave Akkermans van de organisatie. “Het fort is een unieke plek en heeft zich bewezen als mooiste festivallocatie van de regio.”

Hoewel het festival dit jaar niet op het fortterrein zal plaatsvinden, is de organisatie afgelopen weken druk bezig geweest met het zoeken naar een geschikte alternatieve locatie. “We zijn vastbesloten dat het festival een nieuw nestje zal vinden in de toekomst, maar in welke vorm en hoe het eruit komt te zien, is nog onduidelijk. Wij doen ons uiterste best om een geschikt alternatief te vinden waar we ons de komende jaren weer kunnen nestelen”, aldus de organisatie.

Duizenden bezoekers

Het Vogelvrij Festival is het grootste festival in de regio en trekt jaarlijks duizenden bezoekers naar het Fort bij Uithoorn. Een nieuwe plek vinden voor een evenement met deze omvang is een enorme uitdaging. Het is onduidelijk of en wanneer een nieuwe locatie bekendgemaakt zal worden, de organisatie laat weten dat het Vogelvrij festival deze zomer waarschijnlijk niet doorgaat.

Tijdens de eerstvolgende vrijwilligersbijeenkomst zal Dave Akkermans de vrijwilligers meenemen in zijn vogelvrije plannen voor de toekomst. Check de website www.vogelvrij-festival.nl en sociale media kanalen van @VogelvrijFestival voor het laatste nieuws.