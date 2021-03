Food box actie levert €1.500,- op voor Alzheimercentrum

Regio – Chef-kok Bas Pieterse is er in samenwerking met het team van restaurant AIM in Loosdrecht weer in geslaagd om in het weekend van 19, 20 en 21 februari een prachtig menu samen te stellen. Met behulp van Team Samen Sterk, een vriendenteam van wielrenners, is dit culinaire hoogstandje in de vorm van foodboxen aan de man gebracht en bij mensen thuis afgeleverd. Een foodbox bevatte een heerlijk 3-gangen diner voor 2 personen en een goede fles wijn. Deze samenwerking heeft geresulteerd in het bereiden en verkopen van 100 foodboxen waar dus 200 mensen van hebben genoten.

Het Team Samen Sterk uit Uithoorn/de Kwakel heeft in de afgelopen jaren al veel activiteiten georganiseerd waarbij met de opbrengst een goed doel werd gesteund. Vorig jaar ontving de voedselbank van Uithoorn een bedrag van € 1.500, -. Het goede doel van deze actie was een project van het Alzheimercentrum Amsterdam. Het Alzheimercentrum doet veel onderzoek naar allerlei aspecten van Alzheimer en met deze actie wordt specifiek een onderzoek naar de gevolgen van traumatisch hersenletsel bij professionele sporters (o.a. voetballers, boksers, rugbyers) en op het ontwikkelen van dementie ondersteund. Per foodbox voor 2 personen gaat € 15,- naar het goede doel en dat betekent dat in totaal € 1.500, – naar dit onderzoek zal gaan.

Bas Pieterse is voor een langere periode werkzaam als chef-kok van het prachtige restaurant AIM in Loosdrecht aan de Loosdrechts plassen en de eigenaren Latoya en Wessel Ruijmgaart hebben hun keuken belangeloos beschikbaar gesteld aan Bas om de 100 foodboxen te bereiden. Daarbij werd hij ook belangeloos geholpen door zijn collega’s van het restaurant. Het resultaat mocht er zijn, Bas ontving na afloop alleen maar lovende reacties voor de culinaire prestatie van hem en zijn team. Enige tijd geleden is Bas naast zijn werk als chef-kok voor zichzelf begonnen onder de naam “ Bas Pieterse Private and Business chef” ( www.baspieterse.nl).

Afgelopen vrijdag werd de cheque van € 1.500, -, waarvan het bord en de opmaak is geschonken door Uithoorns bedrijf Martin Products, door een vertegenwoordiger van het Alzheimercentrum in ontvangst genomen in het restaurant in Loosdrecht.