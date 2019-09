Fokker-reünie in Transportmuseum

Nieuw-Vennep – Dit jaar wordt gevierd dat het 100 jaar geleden is dat de KLM en Fokker werden opgericht. De stichting Fokker Erfgoed organiseert in het NTM (Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep) op zondag 29 september een reünie voor alle oud Fokker-medewerkers, en alle anderen die geïnteresseerd zijn in de historie van Fokker. Het museum werkt graag aan dit evenement mee, zeker omdat de voormalige Bolsfabriek waarin zij gevestigd is, óók jarenlang door Fokker gebruikt is als kantoor en onderdelenopslag. Het belooft een mooie dag te worden die bol staat van de activiteiten.

Tentoonstelling

Er is veel te zien in een nieuwe hal die door het museum in gebruik is genomen. In de hal is een grote Fokker-tentoonstelling te zien. Hoogtepunt van de tentoonstelling een 1 op 1 model van een Fokker F.7b-3m uit 1930 in de kleuren van de jubilerende KLM.

Bovendien worden er twee theatrale lezingen gehouden (door acteur Ab Gietelink van Theater Nomade) over het leven en werk van Anthony Fokker (om 12.00 en om 15.00 uur). Tot slot is er dan ook nog een kleine luchtvaartmarkt en is in de hoofdhal van het museum nog steeds de tentoonstelling te zien van luchtvaartschilder Thijs Postma. Die expositie bestaat uit 60 werken.

Luchtvaartobjecten

De Fokker-reünie vindt plaats op zondag 29 september en start om 11.00 uur. Bezoekers die thuis nog luchtvaart-objecten hebben staan en er een goed doel voor zoeken zijn van harte uitgenodigd om die spullen mee te nemen.

Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep is het weekend en tijdens vakanties open. Kijk voor actuele informatie met betrekking tot openingstijden, toegangsprijzen, rondritten en rondleidingen op de website www.nederlandstransportmuseum.nl. Het Nederlands Transport Museum is gevestigd aan de Lucas Bolsstraat 7 in Nieuw-Vennep.