FNV: Stakingen dreigen bij Offerman

Aalsmeer – Dinsdag 10 december besluiten de leden van FNV Voedingsindustrie of ze acties gaan voeren bij vleesverwerker Offerman Terbeke in Aalsmeer. Na het sluiten van de vleesfabriek vanwege de listeriabesmetting in Aalsmeer zijn onderhandelingen gestart voor een sociaal plan. Het werd voor de vakbond echter al snel duidelijk dat Offerman niet bereid is om goede sociale afspraken te maken voor de medewerkers. De sluiting treft honderd medewerkers, waarvan er zestig hun baan zullen verliezen.

Karel de Buijzer, bestuurder FNV Voedingsindustrie: “Offerman Terbeke sluit de fabriek, maar laat de medewerkers na jarenlange inzet in de kou staan. Zij krijgen stank voor dank. Wij willen in een goed sociaal plan afspreken dat de vertrekvergoeding voor iedereen gaat gelden en dat niemand onder slechte voorwaarden gedwongen kan worden om in Ridderkerk of elders te moeten werken.”

De fabriek in Aalsmeer is al gesloten sinds de ontdekking van een listeriabesmetting in een van de productiehallen. Sindsdien pendelen de medewerkers naar twee andere vestigingen in Wijchen en Ridderkerk. Een goede reiskostenvergoeding staat daar echter niet tegenover. De Buijzer: “Bij de ledenvergadering van aanstaande dinsdag besluiten de leden wat ze van het laatste bod voor een sociaal plan vinden. Is het onvoldoende, dan gaan we verder met een actievergadering. Stemt meer dan driekwart voor acties, dan volgt een ultimatum aan de werkgever. De eerste stakingen kunnen al voor de kerst plaatsvinden.”