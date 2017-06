Flower Festival rond molen De Leeuw

Aalsmeer – Vandaag, vrijdag 16 juni, wordt het vierde Aalsmeer Flower Festival officieel geopend. Deze wordt verricht door Adnan Tekin, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland in bijzijn van onder andere burgemeester Jeroen Nobel, Keukenhof-directeur Bart Siemerink en Karin Bloemen, die vanavond trakteert op haar voorstelling ‘Volle Bloei’ in het Crown Theater in Studio’s Aalsmeer. Aanvang is 20.15 uur en er zijn nog kaarten te koop bij het Boekhuis in de Zijdstraat, Espago in de Ophelialaan en de Marskramer in winkelcentrum Kudelstaart.

Maalmarathon

De afgelopen dagen is hard gewerkt om alle zes de locaties van het Flower Festival klaar te stomen voor een fleurige ontvangst. Bij het Molenplein is met name op zaterdag veel te doen en te beleven. De molen zelf is vrolijk aangekleed met gerbera’s in rood, oranje en geel. De Leeuw heeft ook wat te vieren. De molen is toegetreden tot het Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde (AKG) en zaterdag om 12.00 uur wordt dit officieel bevestigd. Wethouder Jop Kluis, zelf ook molenaar, zal het bij het AKG behorende schild onthullen. Dit weekend vindt ook de maal-marathon plaats. Zaterdag in de ochtend beginnen de molenaars met het malen van meel en doen dit tot zondagmiddag non-stop, dus ook ’s nachts. Publiek is van harte welkom.

Tuininspiratie en workshops

Rond de molen zijn allerlei activiteiten. Het plein wordt omgetoverd tot Tuin inspiratieplein door Groei & Bloei en Coen van Dijk. Het kinderkunstproject Flower Zoo Path begint om het plein en brengt de bezoekers via tekeningen van kinderen van De Werkschuit naar de Historische Tuin. Cultuurpunt Aalsmeer verzorgt bij de molen workshops en optredens en voor wie trek krijgt, is er een poffertjeskraam.

Stoepkrijten en kinderburgemeester

Alleen op zaterdag is er een stoepkrijtwedstrijd voor kinderen, georganiseerd door het Jeugdcultuurfonds, en de verkiezing voor de nieuwe kinderburgemeester. Het stoepkrijten is van 11.00 tot 15.00 uur en jongens en meisjes mogen gratis deelnemen. Voor de winnaar wacht roem en een mooie prijs. De jury bestaat uit Kim Veltman van het Jeugdcultuurfonds, Lennard Gols van het Cultuurpunt en Jacqueline Kristelijn van de Nieuwe Meerbode. De uitreiking is om 15.30 uur. Stemmen voor de nieuwe kinderburgemeester kan tussen 10.00 en 14.00 uur.

Zes locaties

De andere locaties van het Aalsmeer Flower Festival zijn: Het Boerma Instituut aan de Legmeerdijk 227, Belle Epoque aan de Oosteinderweg 489, veiling Bloemenlust/The Beach aan de Oosteinderweg 247a (alleen op zaterdag), watertoren en galerie Sous-Terre aan de Kudelstaartseweg en de Historische Tuin aan de Uiterweg (ingang Praamplein). Het Flower Festival is zaterdag en zondag te bezoeken tussen 11.00 en 17.00 uur. Veel plezier!

Foto: In de maak de bloemenslinger van gerbera’s voor korenmolen De Leeuw.