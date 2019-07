Flower Art Museum pakt uit met activiteiten

Aalsmeer – Leer de beginselen van het botanisch tekenen, combineer een museumrondleiding met een vaartocht, verdiep je in de geschiedenis van botanische kunst of luister naar harp- en vioolmuziek tussen de bloemrijke kunst. In het Flower Art Museum in Aalsmeer is komende maand weer van alles te beleven. In het museum werden onlangs twee nieuwe tentoonstellingen geopend: Flora Botanica (botanisch tekenen en schilderen) en Bees, bugs & butterflies (over de insectenwereld). Naast deze exposities biedt het museum aan de Westeinderplassen in augustus tal van activiteiten.

Botanisch tekenen

Zaterdag 10 augustus is er van 13.30 tot 16.00 uur een workshop botanisch tekenen. Docent is Els van der Giessen van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland. Botanisch tekenen is een kunstvorm met een lange traditie. Tijdens de workshop gaan deelnemers aan de slag volgens de basisbeginselen van het botanische tekenen en schilderen. Er wordt een bloem naar de werkelijkheid getekend en daarna ingekleurd of geschilderd. Tot slot wordt de afbeelding gelamineerd en krijgt de deelnemer hem in de vorm van een boekenlegger mee naar huis. Kosten zijn slechts 10 euro inclusief materialen en koffie/thee. Er is plaats voor twaalf deelnemers.

Bloemenbelevenis

Zaterdag 17 augustus hebben bezoekers de unieke mogelijkheid een rondleiding in het Flower Art Museum te combineren met een bezoek aan tuinbouwmuseum de Historische Tuin en een rondvaart over de Westeinderplassen. De dag start om 10.00 uur met koffie en appeltaart in het museum. Vervolgens is er een rondleiding door de tentoonstellingen, waarna bezoekers met de boot naar de Historische Tuin worden gebracht. Hier kan de lunch worden gebruikt en ook is er speciaal voor de deelnemers een veilsessie ingepland. Daarna is het tijd voor een rondvaart door het eilandenrijk van de Westeinder, waarna de dag omstreeks 16.30 uur weer eindigt bij het Flower Art Museum. Kosten voor deze complete dag zijn 23 euro per persoon (exclusief lunch).

Botanische kunst

In het kader van de tentoonstelling Flora Botanica wordt vrijdag 23 augustus een lezing gegeven over botanische kunst door Els Hazenberg-Meertens. Aan bod komen de geschiedenis, de technieken en ook de bloemstillevens uit de Gouden Eeuw. Els Hazenberg woont al 45 jaar in Aalsmeer en is werkend lid van de Vereniging Botanisch Kunstenaars Nederland. Na een druk leven als bloemenarrangeur en lerares bloemsierkunst wijdt zij zich sinds 2003 intensief aan het botanisch tekenen. De lezing begint om 20.00 uur en entree is 5,50 euro per persoon.

‘Engel of Bengel’

Als u recent naar het Concertgebouworkest bent geweest, dan is de kans groot dat u daar harpiste Anneleen Schuitemaker heeft horen spelen. Anneleen geldt als een van de grootste Nederlandse harptalenten van dit moment en speelt met diverse toporkesten over de hele wereld. Vrijdag 30 augustus speelt zij samen met topvioliste Merel Vercammen in het Flower Art Museum. In dit concert wordt de harp naar voren gehaald als veelzijdig kamermuziek instrument; soms engelachtig, soms juist ontzettend krachtig. Muziek voor viool en harp van onder andere Franse en Italiaanse componisten wordt ten gehore gebracht. Aanvang is 20.00 uur, kaarten kosten 20 euro per persoon.

Reserveren voor alle activiteiten is mogelijk via: info@flowerartmuseum.nl. Voor Museumvrienden gelden kortingen. Meer informatie op de website: www.flowerartmuseum.nl.