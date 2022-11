Floriworld sluit deuren, te weinig bezoekers

Aalsmeer – Vanaf vandaag gaat Floriworld dicht voor toeristische bezoekers. De exploitatieovereenkomst tussen Floriworld en exploitant DEX Aalsmeer is in goed overleg beëindigd. De directie heeft externe experts gevraagd scenario’s voor de toekomst uit te werken.

Belangrijke overwegingen hierbij zijn om het belang van bloemen en planten in het leven van mensen te benadrukken, de sector op recreatieve en leerzame wijze binnen en buiten Nederland te promoten en Floriworld de ontmoetingsplek voor de sierteelt in Nederland te laten zijn.

Corona in combinatie met de oorlog in Oekraïne zorgt ervoor dat de buitenlandse toeristen nog steeds niet in groten getale Floriworld bezoeken. Het is niet gelukt dat op een andere manier op te vangen. Sluiting van Floriworld voor toeristische bezoekers is op dit moment onontkoombaar. Floriworld is nog in overleg met DEX Aalsmeer over geplande zakelijke evenementen.