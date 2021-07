FloriWorld officieel door burgemeester geopend

Aalsmeer – Burgemeester Gido Oude Kotte heeft vrijdag 2 juli FloriWorld officieel geopend. De eerste burger van Aalsmeer knipte het bloemenlint bij de entree door in aanwezigheid van een groep genodigden. FloriWorld is na de opening, in de zomer van 2020, een paar maanden open geweest en moest helaas haar deuren weer sluiten in verband met de coronacrisis.De nieuwste bloemen- en plantenexperience is acht maanden dicht geweest, maar op de achtergrond is er hard gewerkt aan een fleurige heropening. Sinds donderdag 1 juli is publiek weer welkom.

FloriWorld is een indoor thema-attractie over bloemen en planten. Het gebouw aan de Sierteeltstraat met kleurrijke gevelbeplating, die de Nederlandse bloembollenvelden representeert, is een echte eyecatcher in Aalsmeer. Bezoekers lopen zelfstandig door de veertien verschillende shows en ruimtes waarin op spectaculaire wijze de magie van echte en virtuele bloemen beleefd wordt.

Onder andere is er een bloemenveiling waar het veilingspel kan worden gespeeld met echte FloriCoins en geboden kan worden op een boeket bloemen. Maar er is ook een 4D-film over bruidegom Daan die op weg naar zijn bruiloft zijn bruidsboeket vergeet en in een tulpenveld belandt. De attractie heeft ook een eigen restaurant, Bloom, waar na afloop genoten kan worden van koffie of thee met gebak. Kijk voor meer informatie en het boeken van tickets op www.floriworld.nl.