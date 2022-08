Flora en Con Amore hervatten repetities

Aalsmeer – Maandag 22 augustus leggen dirigent en muzikanten van Flora, na een welverdiende vakantie, de muziek weer op de lessenaars. Een nieuw muzikaal seizoen gaat van start. Het eerste optreden is namelijk op zaterdag 3 september tijdens de jaarlijkse braderie in het centrum van Aalsmeer. Flora is vanaf 11.00 uur weer te beluisteren op het ‘vaste stekkie’ voor de Doopsgezinde Kerk in de Zijdstraat. Uiteraard wordt gehoopt op veel kijkers en luisteraars. Later in het seizoen zal Flora deelnemen aan het streekmuziekconcours in Bodegraven.

Een instrument leren bespelen of na een lange periode van niet spelen de ‘draad’ weer oppakken? U/jij bent van harte welkom. Informeer naar de mogelijkheden tijdens een repetitie op de maandagavond van 20.00 uur in het muziekgebouw aan de Wim Kan Dreef 1 in Kudelstaart of kijk voor informatie op de website: www.muziekverenigingflora.com.

Meezingen

Ook Aalsmeers Mannenkoor Con Amore gaat weer zingen. Aanstaande maandag 22 augustus wordt gestart met repeteren vanaf 19.30 uur in The Beach aan de Oosteinderweg 247a. Er staan optredens in de planning, dus er moet weer gestudeerd worden. Met een kleine veertig man kan Con Amore nog altijd een goed concert geven, maar nieuwe zangers blijven welkom. Kom eens langs en zing mee!