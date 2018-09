Floor en Martin Nationaal Tennis Kampioen GD 40+

Vinkeveen – Afgelopen week werden de Nationale Kampioenschappen Senioren Tennis gespeeld op de gravelbanen van Tulipvereniging in Hilversum. Na donderdag de 1e partij gewonnen te hebben, wachtte zaterdag in de ½ finale het 1e geplaatste duo Mariette Verbruggen (1,9) en Leo Pijnacker (2,6). Helaas trof dit duo een ontketende Floor (3,4) en Martin (3,3) aan, die dit duel wonnen met 6-0 6-2.

In de finale moesten Floor en Martin aantreden tegen Carole Beelen (2,7) en Lex Meijer (3,1). Onder het toeziend oog van familie en (tennis)vrienden werd ook dit koppel met klinkende cijfers verslagen: met 6-4 6-2 werden Floor en Martin voor het eerst Nationaal Senioren Kampioen GD 40+. Een uitstekende prestatie van dit Vinkeveense duo.