Flinke schade na brand in woning Vlinderweg

Aalsmeer – Op de Vlinderweg is dinsdag 12 oktober rond half tien in de avond een flinke brand uitgebroken in een woning. De brand was ontstaan in het dakbeschot van een rijtjeswoning. De brandweer van Aalsmeer kreeg bij het blussen hulp van de collega’s van Amstelveen, die de hoogwerker ingezet hebben om de vlammen te bedwingen.

De brand was snel onder controle. Het dak van het huis is wel zwaar beschadigd geraakt. De bewoners konden de woning gelukkig tijdig verlaten. Er zijn geen gewonden. Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak van de brand.

Fotograaf: VTF – Laurens Niezen