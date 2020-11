Fleece dekens voor de leerlingen van het VeenLanden College

Regio – Maandagochtend 30 november wachtten de leerlingen op het VeenLanden College een aangename verrassing. Na de eerste nacht met nachtvorst keken zij ‘s morgens niet uit naar hun lessen op school. Sinds de pandemie staan de ramen namelijk open voor de broodnodige ventilatie in de klas. Het was die ochtend extreem koud, maar hulp was onderweg. De conciërges op het VeenLanden College begonnen aan een geheime operatie: ‘operatie Fleece deken’.

Alle leerlingen op beide locaties kregen een fleece deken uitgereikt waarmee ze voor de duur van de pandemie tijdens de lessen warm kunnen blijven.

Op de gang kwam de rector Henk Ligthart die morgen een docent tegen die hem vertelde hoe koud het was in de klas. “Dat ga ik nu voor je oplossen!”, zei hij en momenten later deelde ook hij dekens uit. Het deed hem zichtbaar veel plezier. De dekens gingen vergezeld van een gedicht van Sinterklaas, dat zo begon:

Door corona moeten we sociaal distantiëren,

erger nog: moeten we in de winter vooral ventileren.

De ramen staan open al is het nog zo koud en kil,

dat is voor leerlingen en docenten een bittere pil.

Tot overmaat van ramp kreeg Sint een negatief reisadvies:

“Blijf thuis in Spanje!”, dat was het dringende devies.

En dus ligt Sint zelf lekker in de zon te chillen,

terwijl wij hier van de kou zitten te rillen.

De school hoopt in ieder geval wat snotneuzen te kunnen voorkomen, want zo’n test is ook geen pretje. “We slaan ons samen door deze barre periode heen”, aldus een trotse Henk Ligthart.