Finalisten Popprijs van Amstelland bekend

Aalsmeer – Ieder jaar organiseren P60 samen met N201 de Popprijs van Amstelland. Afgelopen zaterdag 2 april vond de voorronde van de Popprijs 2022 plaats. Zes acts gingen in N201 de strijd aan voor een plekje in de finale: Lifeblood, Charlie Bazes, Jason Gwen, Tama Justice en Het Verbondt.

Van de zes acts zijn twee finalisten gekozen door de jury en één finalist door het publiek. Lifeblood en Jason Gwen hebben de jury overtuigd voor een plek in de finale. Het Verbondt heeft uiteindelijk de meeste stemmen uit het publiek gekregen en mag eveneens deelnemen aan de finale.

Voor acts die niet direct gekozen zijn, is er nog één wildcard en deze wordt online bepaald. Via de website van Poppodium P60: https://p60.nl/popprijs kan thuis gestemd worden op de favoriete act. Charlie, Bazes of Tama Justice kunnen zo de laatste plek in de finale bemachtigen.

De finale vindt plaats in P60 in Amstelveen op 20 mei. Aan het einde van de avond wordt bekend gemaakt wie de winnaar is geworden van de Popprijs van Amstelland 2022.

Foto: Lifeblood uit Aalsmeer in de finale van de Popprijs van Amstelland.