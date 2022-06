Films over sport op website Oud Aalsmeer

alsmeer – De film van de maand juli van de Stichting Oud Aalsmeer bestaat uit twee films die gaan over sport in Aalsmeer. De eerste film gaat over tafeltennisclub Bloemenlust en is opgenomen in 1964 door Daan Offerman van wie Oud Aalsmeer deze film ontvangen heeft.

ATC Bloemenlust is opgericht in 1949 door Jaap Jongkind, Daan Offerman en Ab Offerman. In de film zijn leden te zien in hun trainingsruimte ‘De Puist’ in Bloemenlust, onder andere zijn dit: Jaap Jongkind, Daan Offerman, Ab Offerman, Herman Verbeek, Ben Portiers, Herman van der Zwaard, Gerard Vermeer, Jan van Manen, Theo Zandvliet en Nico van Wijk

Schoolsportdag

De tweede film gaat over de schoolsportdag in 1971 op het toenmalige VVA terrein aan de Sportlaan. De film is gemaakt door Guus van der Geest senior en beschikbaar gesteld door Janny van der Geest. De schoolsportdag werd jaarlijks georganiseerd voor leerlingen van de basisscholen in Aalsmeer en er werden vele verschillende sporten door hen verricht. De film brengt al deze activiteiten in beeld en overbodig is te melden dat er veel Aalsmeerse basisschoolleerlingen van toen in deze film te zien zijn. De schoolsportdagfilm is door Siem Kooy van smalfilm omgezet naar een digitaal formaat. Dick P. van der Zwaard heeft beide films bewerkt voor Oud Aalsmeer in beeld. De samengestelde film duurt circa 37 minuten.

Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl en deze is te bekijken via de knop ‘Film van de Maand’. De films zijn afkomstig uit verschillende verzamelingen en zijn geschonken aan Oud Aalsmeer. Aan het bekijken ervan zijn geen kosten verbonden.

Op TV Aalsmeer

De film wordt in juli ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 8 juli is om 11.00 uur de eerste vertoning. Een dag later, zaterdag 9 juli, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 2 juli. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389.