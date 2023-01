Films over historie van bloemenvaktentoonstelling

Aalsmeer – De maand februari toont de stichting Oud Aalsmeer twee films die de historie van de bloemenvaktentoonstelling in Aalsmeer in beeld brengen. De eerste film betreft de 25e nationale bloemenvaktentoonstelling in 1987 in het gebouw van de VBA. Hierin is de opbouw, de opening en de beurs tot aan de afsluiting van dit jubileum evenement te zien. Deze film is geproduceerd en beschikbaar gesteld door Ton Offerman. De tweede is Stimuflori 60 jaar. Deze film laat de ontwikkeling zien van de vaktentoonstelling in 1962 naar de Hortifair in 2012. Hierin wordt de historie voor het voetlicht gebracht van een plaatselijk beurs tot een wereldevenement op het gebied van de tuinbouw. Het materiaal voor deze film is verzameld en bewerkt door Ton Offerman van Hanoff producties. En beschikbaar gesteld door het bestuur van Stimuflori. In beide films worden naast de ontwikkelingen in de bloemisterijtak door deze periode heen ook heel veel mensen (inwoners) die in de bedrijfstak werken of hebben gewerkt in beeld gebracht. De films zijn door Dick P. van der Zwaard bewerkt voor opname in het filmarchief van Oud Aalsmeer.

De totale duur van beide films is circa 45 minuten en ze kunnen gratis bekeken worden via de website: www.stichtingoudaalsmeer.nl (film van de maand). De film wordt ook tweemaal uitgezonden op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 10 februari is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 11 februari, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 4 februari. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. TV Aalsmeer is bij abonnees van CAIWAY te vinden op kanaal 12 en bij gebruikers van KPN/XS4ALL/Telfort op kanaal 1389. Meer informatie: www.radioaalsmeer.nl