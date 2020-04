Filmpje: Veel jongeren goed bezig!

Aalsmeer – Jongeren moeten net als iedereen in deze corona-tijd zoveel mogelijk thuis blijven, anderhalve meter afstand houden en elkaar niet ontmoeten. Er is veel dat niet mag en verveling ligt op de loer. Gelukkig kan er ook heel veel wél! Creatief zijn, blijven bewegen, iets goeds doen voor een ander: veel jongeren zijn hartstikke goed bezig! Om die jongeren in de spotlight te zetten en te stimuleren om hun talenten te blijven ontwikkelen, is Buurtwerk Aalsmeer in samenwerking met partners Team Sportservice Aalsmeer en Cultuurpunt Aalsmeer de campagne #goedbezig gestart.

Samen met jongeren is er een filmpje gemaakt waarin zij laten zien waar ze #goedbezig mee zijn. Zo traint Danila thuis, maakt Jonas radio, verbetert Sven zijn goocheltrucs, doet Nikita vrijwilligerswerk in het ziekenhuis, maakt Kid muziek en heeft Nick het filmpje opgenomen en ge-edit.

Wethouder Kabout trots

“Jongeren om trots op te zijn, dat dacht ik toen ik dit filmpje zag”, zegt wethouder jeugd Bart Kabout. “Het is niet niks als het leven dat je kende er even niet meer is, maar ik zie overal jongeren die goed bezig zijn en hun best doen om alle maatregelen te volgen. Blijf elkaar helpen, ook als je het even lastig vindt. En weet dat Buurtwerk er voor jullie is. Hou vol, samen krijgen we corona eronder!”

Talent laten zien

Buurtwerk, Team Sportservice en Cultuurpunt hopen dat andere jongeren geïnspireerd raken door de jongeren in het filmpje en roepen jongeren uit Aalsmeer en Kudelstaart op om ook hun talent te laten zien. Heb jij een filmpje waarin te zien is dat je thuis #goedbezig bent? Bijvoorbeeld op een instrument aan het spelen, aan het sporten, je huiswerk aan het maken, schilderen, in de tuin aan het werken, dansen, een gezonde maaltijd aan het koken of iets anders?

Stuur hem naar jongerenwerker Lizanne via whatsapp 06-13435516 of deel hem via instagram of tiktok en tag @buurtwerk.aalsmeer met #goedbezig. Het buurtwerk bundelt alle filmpjes en maakt er een toffe video van!

Het #goedbezig filmpje met Danila, Jonas, Sven, Nikita, Kid en Nick is te zien via www.jonginaalsmeer.nl en de social media kanalen van Buurtwerk Aalsmeer, Team Sportservice Aalsmeer en Cultuurpunt Aalsmeer