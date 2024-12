Filmavond vraagt aandachtvoor geweld tegen vrouwen

Uithoorn – Een avond uit in filmtheater Gerrit. Met de wens een scherpe blik te krijgen op de signalen van geweld tegen vrouwen. En kracht bij het spelen van een rol in het terugdringen ervan. Met deze woorden opende José de Robles, wethouder van gemeente Uithoorn, de filmavond. De avond was een initiatief van de gemeenten De Ronde Venen en Uithoorn, samen met de Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen. De avond markeert de aftrap van Orange the World, een wereldwijde campagne die aandacht vraagt voor geweld tegen vrouwen en meisjes.

Dat aandacht nodig is, maken de cijfers duidelijk. Want:

– Wereldwijd sterven 137 vrouwen per dag door geweld van een familielid of (ex-)partner.

– Wereldwijd heeft 1 op de drie vrouwen ervaring met fysiek of seksueel geweld.

– In Nederland heeft 23% van de vrouwen te maken gehad met seksueel misbruik of seksueel geweld.

Voormalig pleger en slachtoffer

De film die werd getoond ging over huiselijk geweld en de emoties die hierbij komen. Het verhaal was herkenbaar voor Froukje, een voormalig slachtoffer dat deze avond aanwezig was. Zij vertelt: “Ik was 15 jaar toen ik mijn ex-man ontmoette. In het begin was het mooi. Ik dacht mijn prins op het witte paard te hebben gevonden. Na een paar weken veranderde dat. Hij vond het niet leuk dat ik met vriendinnen eropuit ging. Hij vroeg om thuis bij hem te blijven. Want we hadden het toch leuk samen. Jij en ik tegen de rest van de wereld. Het waren de eerste pogingen om mij te isoleren van mijn omgeving. We kregen samen een kind. Hij begon mij toen te vernederen. Hij werd agressief en heeft mij fysiek mishandeld. Dat ging langzaam. Ik had het niet gelijk door.”

Froukje vertelt verder: “Ik had geen eigenwaarde. Ik had ook geen netwerk meer. Mijn ex-man had spijt en beloofde beterschap. Ik ben daar met open ogen ingetrapt. We kregen een tweede kind. Het is een tijd goed gegaan, tot we verhuisden. Het geweld werd erger en erger. Hij kwam zelf in het ziekenhuis terecht. Toen kwam er rust in huis. Mijn kind bloeide op. We naderden de laatste dagen van het jaar. Ik vroeg aan mijn kind: ‘Wat wil jij voor de feestdagen?’ Waarop mijn kind zei: ‘Ik wens dat papa nooit meer naar huis komt.’ Dat raakte mij enorm. Toen wist ik: Ik haal ons hieruit. Ik weet niet hoe, maar wij komen hieruit.”

Sander, een voormalig pleger, was ook aanwezig bij de filmavond. Hij vertelt: “De politie heeft mij opgepakt. Ik kreeg een contactverbod voor twee maanden. Ik kon nergens heen en moest naar de daklozen-opvang. Ik kon mijn vrouw niet meer spreken, mijn kinderen niet meer zien. Ik leefde met de angst dat het leven er anders uit kon komen te zien. Ik zat in zak en as.” Sander heeft hulp gezocht. Hij heeft geleerd om zijn agressie te beheersen. Hij vervolgt: “Ik moest het vertrouwen in mijzelf opbouwen. Als ik boos ben, dan hoef ik niet agressief te reageren. Ik heb geleerd om grenzen aan te geven en een time-out te nemen. Het helpt ook om gedachten op te schrijven in een notitieboekje.”

Hulp is dichtbij

Tijdens de avond is het gegaan over hoe en wanneer geweld tussen twee mensen ontstaat. Ook werd besproken welke stappen nodig zijn als geweld een rol speelt in het eigen leven of in de omgeving. Veilig Thuis helpt kinderen, volwassenen, ouderen en professionals bij zorgen over veiligheid in huiselijke kring.

Voor advies of het melden van (vermoedens van) geweld, verwaarlozing of misbruik is Veilig Thuis te bereiken op 0800 – 2000 of veiligthuis@samen-veilig.nl. Meer informatie staat op www.veiligthuisutrecht.nl.

Betere positie van vrouwen

In de regio is Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen actief. Dit is een gezelschap dat zich inzet voor een betere positie van vrouwen. Wethouder Anja Vijselaar is één van de leden en vertelt: “De komende dagen kleurt de gemeente oranje en wordt uiting gegeven aan een wereldwijde campagne. Het gaat om Ruijgrok Makelaars en Feka ICT in Mijdrecht, het Eiland van Hein en de plataan bij het oude Wilnisse raadhuis. Bij het gemeentehuis in Mijdrecht wappert de vlag van Orange the World. In de Bibliotheek, het Servicepunt en de huisartsenpraktijk liggen posters en flyers met informatie klaar. De kleur oranje staat voor hoop en een zonniger toekomst. We laten hiermee zien tegen geweld te zijn. We willen het gesprek op gang brengen en het zwijgen doorbreken. Dat doen we niet alleen, maar samen met buurgemeente Uithoorn, met onze maatschappelijke partners en de inwoners. Want samen kunnen wij het geweld tegen vrouwen en meisjes stoppen.”

Op de foto: Wethouder José de Robles van de gemeente Uithoorn geeft het startsein van Orange the World samen met Maud Bezemer (l.) en Naomi Wahlen van de Soroptimistclub Uithoorn/De Ronde Venen. Foto: Gemeente Uithoorn.