Filmavond in Fort verdient herhaling

Aalsmeer – Vrijdagavond 23 februari organiseerden leerlingen van de Groenstrook hun eerste eigen filmfestival in het Fort Kudelstaart. Een experiment dat werd aangemoedigd door Lennard Gols van Cultuurpunt Aalsmeer. Onder de vlag van het project ‘Do it!’ enthousiasmeert deze bevlogen combinatie-functionaris jongeren tot eigen culturele initiatieven. En dat zij daar gehoor aan geven, bleek wel op deze koude vrijdagavond.

Derde klas leerlingen zorgden voor een leuke ontvangst met warme thee. Binnen brandden de heaters en was er vrolijke sfeerverlichting in de twee zaaltjes waar twee verschillende films werden gedraaid. Over de keuze van de films waren de leerlingen niet over één nacht ijs gegaan. ‘De één wilde Harry Potter en anderen Alice through the looking glass. “Wij hebben net zolang gestemd tot wij er uit waren. Het werd de film over Alice een fantasie film waar allerlei geweldige avonturen worden beleefd en waarin de tijd een belangrijke rol speelt. Over de film Belle and the Beast waren wij het snel eens. Je kan de tijd niet veranderen”, aldus de leerlingen.

Wat een vondst!

Gidsen Jan van Veen en Robert van Unen vertelden vooraf aan de films in een verkorte versie over het ontstaan van het Fort, dat deel uitmaakt van de Stelling van Amsterdam. Het werd een aardig wetenswaardig geschiedenislesje. En toen begon de film waar een ieder tenslotte voor gekomen was. Het geluid en het beeld van de film was perfect, de popcorn tussendoor uitgedeeld ging er in als koek.

Voorkeur voor Belle

De voorkeur van de jongeren was duidelijk: Belle en the Beast, er moesten stoelen worden bijgezet en er werd erg veel gelachen. Terwijl degenen van boven de 20 toch meer belangstelling toonden voor het meisje Alice dat door een magische spiegel verdwijnt en terecht komt in bijna Escher-achtige wereld. De derde Groenstrook klassers hebben, net zoals het publiek, genoten van deze avond. Zij vonden het helemaal te gek om te mogen organiseren. En absoluut voor herhaling vatbaar. Met de steun van Lennard Gols blijft een vervolg niet uit. Ideeën zijn er al genoeg!

Janna van Zon