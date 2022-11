Film over Maarse & Kroon bij Oud Aalsmeer

Aalsmeer – In de maand december laat Stichting Oud Aalsmeer oude beelden zien van autobusonderneming Maarse & Kroon met als titel ‘Hoe het groeide’. De film schetst een beeld van de ontwikkeling van dit bedrijf vanaf 1923 tot en met 1973. In de jaren 1922 tot 1925 werd Nederland overdekt met autobusdiensten. Dit waren vaak kleine ondernemingen die met één bus één lijn onderhielden. Door de felle concurrentie tussen de vele kleine bedrijfjes bleek het moeilijk het hoofd boven water te houden. Het Aalsmeerse bedrijf Maarse & Kroon nam veel van deze kleine bedrijfjes over en wist zo uit te groeien tot een gezonde autobusonderneming. Vanaf 1939 was Jac. Maarse alleen aandeelhouder en breidde hij het bedrijf verder uit en werd een belangrijke speler in de autobuswereld, zeker rondom Aalsmeer. Per 1 juli 1973 ging het bedrijf op in Centraal Nederland en in die tijd werkten er 600 personeelsleden en waren er 168 autobussen.

In de film komen alle facetten van de autobusonderneming aan bod. Naast het busvervoer zelf worden ook de garagewerkzaamheden en de activiteiten op kantoor voor het voetlicht gebracht. Natuurlijk komen veel medewerkers van het bedrijf in beeld die er in de loop van de jaren hebben gewerkt en heel veel passagiers die hebben meegereisd zijn gefilmd. De film is een productie van Ab Carels (oud-medewerker van Maarse & Kroon). Hij heeft de DVD geschonken aan Oud Aalsmeer. De film is door Dick P. van der Zwaard geconverteerd voor opname in het filmarchief van Oud Aalsmeer. Totale duur van de film is circa 25 minuten en is te bekijken op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl via de knop ‘Film van de Maand’. Aan het bekijken zijn geen kosten verbonden.

Op TV met interview

De film wordt in december ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 9 december is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur. Een dag later, zaterdag 10 december, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 3 december. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur. Meer informatie via: www.radioaalsmeer.nl