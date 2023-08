Film over 58e Bloemencorso bij Oud Aalsmeer

Aalsmeer – In de maand september laat de Stichting Oud Aalsmeer een film van het 58e bloemencorso van september 2005 zien. Geproduceerd door Jan M. Jongkind en Jaap Romijn. Het deskundig commentaar bij de film wordt verzorgd door Els Hazenberg. De opbouw van de corsowagens in de VBA is te zien en er worden beelden vertoond van de figuranten die op de corsowagen optreden. De corsostoet is bij daglicht opgenomen in Kudelstaart.

Ook zijn er beelden van de opening van het corso op het Raadhuisplein. Dit vond plaats in de avond en de verlichte corsostoet wordt dan voorafgegaan door het verlichte kindercorso. Op deze film zijn heel veel mensen te zien die meedoen aan het bloemencorso of als publiek het corso komen bekijken. Hierbij zijn vanzelfsprekend veel mensen die afkomstig zijn uit Aalsmeer en Kudelstaart. De film is geschonken door Jan M. Jongkind aan Stichting Historisch Aalsmeer en Dick P. van der Zwaard heeft de film opgenomen in het filmarchief van deze stichting.

Totale duur is ca. 45 minuten. Stichting Oud Aalsmeer vertoont iedere maand een historisch film op de website www.stichtingoudaalsmeer.nl. Aan het bekijken ervan zijn geen kosten verbonden. De film wordt ook tweemaal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 8 september is de eerste vertoning vanaf 11.00 uur.

Een dag later, zaterdag 9 september, is de film nogmaals te zien vanaf 13.00 uur. De uitzendingen worden vooraf gegaan door een inleidend interview met een medewerker van Oud Aalsmeer op zaterdag 2 september. Het interview door presentator Jan van Veen is te beluisteren op zowel Radio als TV Aalsmeer tussen 12.00 en 13.00 uur via Caiway kanaal 12, KPN/XS4ALL/Telfort kanaal 1389 en www.radioaalsmeer.nl.