Film ‘Gelukkig Kerstfeest’ in ’t Baken

Aalsmeer – Op woensdag 11 december is in de Open Hof Kerk de film ‘Gelukkig Kerstfeest (‘Joyeux Noël’) te zien. De film is geïnspireerd op een waargebeurd verhaal uit de Eerste Wereldoorlog. Kerstavond verandert het leven van een Schotse dominee, een Franse luitenant, een Duitse tenor en een Deense sopraan voorgoed.

Bij de Duitse troepen loopt Nikolaus rond, een jongeman die in het dagelijks leven zanger was. Hij gaat voor de Duitsers Kerstliederen zingen, de Franse en Schotse soldaten horen dit gezang. Geraakt door de muziek en het Kerstmoment besluiten ze om even de wapens neer te leggen. Wat volgt is een emotionele verbroedering tussen mannen die elkaar normaal naar het leven staan maar nu op deze avond niet alleen de hand van ‘de mannen van de overkant’ schudden en sigaretten, whisky en chocolade uitwisselen, maar elkaar vooral ook een ‘Merry Christmas’ wensen.

De verdienste van deze film is dat deze laat zien dat er zelfs op de meest verschrikkelijke momenten mensen zijn die landsbelangen opzij zetten en medemenselijkheid tonen. Zo wordt deze film een film over hoop in tijden van angst die, zeker rond de Kerstdagen, een groot publiek zal aanspreken en betoveren. Niet voor niets werd deze film, die vele bezoekers trok en al direct een Kerstklassieker werd, genomineerd voor diverse filmprijzen. De film begint 11 december op 14.30 uur in ‘t Baken (Open Hof Kerk) aan de Sportlaan 86 en iedereen is welkom. Na afloop is er een nazit met een drankje en een kersthapje. De toegang is gratis.

Foto: aangeleverd