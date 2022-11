Film en veel livemuziek dit weekend in Aalsmeer

Aalsmeer – Dit weekend treden maar liefst drie bands op in cultureel café Bacchus in de Gerberastraat. Het spits wordt afgebeten door de band Snö, vervolgens gaan de spots aan voor Baloo en de afsluiter van de avond is Hasty Marriage. Snö trakteert op leuke, muzikale deuntjes, Baloo speelt een mix van funk, jazz en fusion en Hasty Marriage brengt (misschien wel voor de laatste keer) eigen pop- en rocknummers en covers uit de jaren zeventig tot negentig ten gehore. Bacchus is open vanaf 20.30 uur, aanvang is 21.00 uur. De toegang bedraagt 5 euro.

Zoals gewend in Aalsmeer is er aankomend weekend nog veel meer op cultureel gebied te beleven, zoals exposities in het Oude Raadhuis en De Oude Veiling en diverse optredens en feesten. Vrijdagavond 11 november wordt in N201 aan de Zwarteweg de bandbrouwerij extra opgeluisterd met een optreden van het duo Simulation Adaptation.

Zaterdag 12 november rennen of keuzes maken: Kak-feest van Carnavalsvereniging De Pretpeurders in het Dorpshuis (20.11 uur) en optreden Boxin’ the Fox in café Op de Hoek in Kudelstaart (21.00 uur), Favo Cinema van Bob v/d Heuvel in De Oude Veiling (20.30 uur) en akoestich duo Vita en Ronald live vanaf 21.30 uur in café Joppe in de Weteringstraat (Centrum) en voor wie van dansen houdt: Clip Art dansfeest in The Beach aan de Oosteinderweg van 21.00 tot 01.00 uur.

Het weekend met livemuziek afsluiten kan in The Shack aan de Schipholdijk 253 in Oude Meer met op het podium de Amerikaanse band Johnny Mastro and Mama’s Boys vanaf 16.00 uur.

Fijn weekend!

Foto: De band Baloo bestaande uit Sander, Tiander, Robert, Ab en Roos. Foto: Eigen foto Bacchus