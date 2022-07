Langs de Randweg is Zaterdagmiddag brand ontstaan in hopen maaigras die daar al enige tijd liggen. Ook stukken berm hadden vlam gevat. De brandweer van Uithoorn is ter plaatse gegaan en heeft met diverse pompen de brand geblust en zoveel mogelijk de hopen uit elkaar getrokken. Of de brand door broei is ontstaan of op andere wijze is nog niet duidelijk. De Randweg was t.h.v. de fietsbrug tijdelijk afgesloten. (foto Jan Uithol)