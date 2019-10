Fietsverlichtingsactie Repair Café/ANWB

Mijdrecht – Het Repair Café voert op zaterdag 19 oktober van 11.00 tot 14.00 uur samen met de vrijwilligers de fietsverlichtingsactie uit aan de G. van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht. De ANWB Lichtbrigade heeft het Repair Café daarvoor een toolkit verstrekt om de fietsverlichting van iedereen te controleren en eventueel te repareren.

Vervang jij je kapotte fietslamp meteen? Maar liefst 4 op de 10 fietsers doet dat niet. Toch is het heel belangrijk om dat snel te fiksen. Met goede verlichting daalt de kans op een aanrijding in het donker met wel 20 procent. Daarom doet het Repair Cafe van Tympaan-De Baat in Mijdrecht mee met de ANWB actie. De vrijwilligers van het Repair Café vinden het belangrijk dat iedereen veilig naar de training, club of school kan fietsen. Helemaal in de wintertijd als de dagen korter worden. Welkom dus op 19 oktober bij het Repair Café aan de G. van Aemstelstraat 5 in Mijdrecht van 11.00 tot 14.00 uur.